Опубликованы первые снимки надвигающегося на Москву «ветхозаветного потопа»

Жители Московской области и тех районов российской столицы, которые уже попали под удар надвигающегося циклона, поделились в социальных сетях первыми кадрами ливня.

В своих комментариях к опубликованным изображениям и видеозаписям пользователи называют происходящее «началом Армагеддона» и «ветхозаветным потопом». Некоторое опасаются, что в результате удара стихии могут пострадать люди.

О том, что в Москве сегодня ожидаются сильные дожди, «Аргументы недели» писали ранее в пятницу. По информации метеорологов, столь мощного ливня, который должен пройти в столице, не было в городе с середины прошлого столетия.









фото: twitter.com/narod_detektiv