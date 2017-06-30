Москву сегодня зальет?

По прогнозу синоптиков, на Москву в пятницу, 30 июня, может обрушиться мощный ливень. Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице выпадет рекордное за последние более чем 90 лет количество осадков.

Специалисты по погоде считают, что осадков может выпасть третья часть месячной нормы. Пока в мегаполисе солнечно, температура воздуха плюс 23 градуса.

Воздух начнет прогреваться и температура воздуха составит до +28 градусов. Дожди прогнозируются после полудня. По данным Гидрометцентра России, местами возможны град и гроза. Порывы ветра во время грозы могут достигать 15—20 м/с.

Вчера на территории столичного региона был объявлен «жёлтый» уровень опасности.

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на ближайших выходных.

В Челябинской области сегодня устраняю последствия природной стихии, разбушевавшейся в четверг в Брединского районе