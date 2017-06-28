В среду в Москве будет тепло, солнечно, без дождей

Сегодня, 28 июня, в столице ожидаются комфортные погодные условия: тепло, солнечно, без дождей. Даже переменная облачность не испортит летнего настроения. Накануне Гидрометцентр объявил о приходе настоящего лета в Москву.

По прогнозам центра погоды «Фобос», дневная температура воздуха будет сохраняться в пределах 21–23 градусов тепла, в Подмосковье воздух может прогреться до +24 градусов. Ветер западный, умеренный, не сильнее 7 метров в секунду.

Погода в течение недели будет неравномерной, со всплесками жары и незначительного похолодания. К концу рабочей недели воздух прогреется до +27 градусов, а в первый день июля синоптики прогнозируют кратковременное похолодание до 20 градусов. Потом температура снова поднимется. Июльская температура обещает быть на несколько градусов выше нормы.