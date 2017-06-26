Экстренное предупреждение МЧС о грозе действует в Москве до утра вторника

МЧС распространило в официальном Twitter экстренное предупреждение о надвигающейся грозе в столице. Возможность возникновения опасных погодных явлений сохраняется до утра вторника.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что на всей территории Центрального федерального округа объявлен "желтый" уровень опасности. Сегодня в Москве возможны дождь, гроза, град. Порывы юго-западного ветра могут достигать 20 метров в секунду. При этом в столице весь день будет по-летнему жарко – от 21 до 25 градусов выше нуля.



