В Москве в понедельник объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил в Москве в понедельник, 26 июня, желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы. По прогнозу синоптиков, в московском регионе сегодня во второй половине дня ожидается сильный ветер и гроза.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

"Аргументы недели" ранее сообщали о том, что в Москве и Подмосковье сегодня ожидается сильный ветер и гроза, юго-западный ветер, и порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

Сегодня в столице немного потеплело. Ранним утром термометры показывали плюс 15 градусов, а сейчас уже воздух прогрелся до плюс 20 градусов.