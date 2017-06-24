В Подмосковье в ночь на субботу зафиксировали заморозки

Выходные в Подмосковье начались с заморозков. В ночь на субботу, 24 июня, приборы зафиксировали 1 градус ниже нуля. В Московской области еще не было настолько поздних заморозков.

Об этом сообщает агентство «Метеоновости». При этом на востоке Московской области температура воздуха понизилась до +5 градусов по шкале Цельсия, а на западе до +3,7.

Напомним, синоптики предупредили жителей столичного региона об ухудшении погодных условий в Москве и Подмосковье 25 июня. Объявлен желтый уровень опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.