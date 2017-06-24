На 25 июня в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности
24 июня 2017, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики предупредили жителей столичного региона об ухудшении погодных условий в Москве и Подмосковье 25 июня. Объявлен желтый уровень опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15 м/с, и сильная гроза.
Третий из пяти уровней опасности также ожидается в Белгородской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.