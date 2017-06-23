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МЧС предупредило жителей Москвы о приближении грозы и града

23 июня 2017, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС предупредило жителей Москвы о приближении грозы и града
фото: pixabay.com

В Москве сегодня днем и вечером ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Как сообщили некоторое время назад в МЧС, на российскую столицу надвигается гроза. Также метеорологи прогнозируют выпадение града и усиление ветра. Местами его порывы достигнут 17 метров в секунду.

Спасатели напоминают москвичам, что в такую погоду не следует приближаться близко к деревьям и рекламным конструкциям, а также оставлять возле них автомобили. Кроме того, в МЧС предупреждают жителей столицы о том, что в результате грозы и усиления ветра могут быть повреждены линии электропередачи.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, какую погоду ждать москвичам на приближающихся выходных.

 

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