МЧС предупредило жителей Москвы о приближении грозы и града

В Москве сегодня днем и вечером ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Как сообщили некоторое время назад в МЧС, на российскую столицу надвигается гроза. Также метеорологи прогнозируют выпадение града и усиление ветра. Местами его порывы достигнут 17 метров в секунду.

Спасатели напоминают москвичам, что в такую погоду не следует приближаться близко к деревьям и рекламным конструкциям, а также оставлять возле них автомобили. Кроме того, в МЧС предупреждают жителей столицы о том, что в результате грозы и усиления ветра могут быть повреждены линии электропередачи.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, какую погоду ждать москвичам на приближающихся выходных.