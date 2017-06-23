Какую погоду в выходные ждать в Москве

В субботу и воскресенье под влиянием небольшого антициклона вероятность дождей мала. Днем потеплеет до +17…+22°С. Ветер северный, 2–7 м/с, давление подскочит всего на один пункт и составит 741 мм рт. ст.

По области — от 16 до 21 градуса тепла. Погода ожидается прохладная, но стабильная. Правда, в воскресенье возможны грозы, но особого похолодания они не принесут.

Как сообщалось, синоптики не дают утешительных прогнозов на июнь, не стоит мучить себя напрасными ожиданиями запоздавшего лета, которое в этом году задержалось на целый месяц. Зато июль возьмет свое с лихвой – температура обещает быть на несколько градусов выше нормы.