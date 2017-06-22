Синоптики сказали, когда ждать прихода лета

Синоптики не дают утешительных прогнозов на июнь, не стоит мучить себя напрасными ожиданиями запоздавшего лета, которое в этом году задержалось на целый месяц. Зато июль возьмет свое с лихвой – температура обещает быть на несколько градусов выше нормы.

До начала июля москвичам даже не стоит рассчитывать на приход летней погоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное метеобюро. Кратковременное потепление до +23 градусов 20 июня не в счет. Всю текущую неделю ожидается неустойчивая ветреная погода с кратковременными дождями. В дневные часы воздух не будет прогреваться сильнее +20 градусов. Впрочем, такие температуры нехарактерны для последних чисел июня.

Сегодня в Москве ожидаются дожди и переменная облачность, не выше +17 градусов. Ветер западный, порывистый, со скоростью 5-10 метров в секунду, местами до 12–17 метров в секунду. В столице продолжает действовать желтый уровень опасности. В пятницу аналогичная погода: 15–17 градусов тепла, без осадков, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Политики и народ активно шутят по поводу нынешнего холодного лета.