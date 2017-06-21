Штормовое предупреждение объявлено в Москве до вечера

В среду, 21 июня, до 19:00 в Московском регионе объявлено штормовое предупреждение. Порывы шквалистого ветра могут достигать 17 м/с и выше. Температура воздуха не превысит 17-19 градусов. Возможны кратковременные дожди.

Накануне Гидрометцентр объявлял «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Во вторник вечером и в среду ночью с Москве выпало 4 мм осадков. При этом еще вчера в столице была по-настоящему летняя погода - температура до +24 градусов. Каким будет нынешнее лето, можно узнать на нашем сайте.