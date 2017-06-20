Желтый уровень опасности объявлен в среду в Москве

Метеорологи объявили в среду желтый уровень погодной опасности в Москве.

Соответствующее сообщение некоторое время назад появилось на сайте Гидрометцентра. Завтра в российской столице снова ожидаются неблагоприятные погодные условия – синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер.

Напомним, в минувший понедельник в Москве и ряде других регионов также объявлялся желтый уровень опасности. Специалисты отмечают, что низкую для июня температуру и осадки в Центральную Россию принес мощный циклон, центр которого располагается в Республике Коми. Когда завершится действие этого циклона, метеорологи пока точно сказать не могут.