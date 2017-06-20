В Москву пришло летнее тепло, даже выше нормы

Москвичи наконец-таки дождались по-настоящему летней погоды, которая должна была бы уже наступить ко второй декаде июня. Синоптики обещают сегодня в Московской области даже превышение июньских норм температур, соответствующих этим числам.

В мегаполисе воздух прогреется до +21−23 градусов, по области до 18−23 градусов тепла. В конце дня возможны небольшие дожди. При этом атмосферное давление будет ниже климатической нормы.

Всего пять дней назад, 15 июня, было объявлено в Москве самым холодным днем за 113-летнюю историю метеонаблюдений. Ранее Гидрометцентр составил прогноз погоды на лето.



