В Москву пришло летнее тепло, даже выше нормы
20 июня 2017, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Москвичи наконец-таки дождались по-настоящему летней погоды, которая должна была бы уже наступить ко второй декаде июня. Синоптики обещают сегодня в Московской области даже превышение июньских норм температур, соответствующих этим числам.
В мегаполисе воздух прогреется до +21−23 градусов, по области до 18−23 градусов тепла. В конце дня возможны небольшие дожди. При этом атмосферное давление будет ниже климатической нормы.
Всего пять дней назад, 15 июня, было объявлено в Москве самым холодным днем за 113-летнюю историю метеонаблюдений. Ранее Гидрометцентр составил прогноз погоды на лето.