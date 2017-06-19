В Центральную Россию идет долгожданное потепление

В Центральную Россию медленными темпами, но все же идет долгожданное потепление, надоевшие дожди переместятся в другие регионы. Температура будет соответствовать климатической норме - 19-24 градуса тепла.



В Орловской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях потеплеет до 27 градусов. Осадки если и будут, то кратковременные.



На Дальнем Востоке пройдет череда циклонов: дожди, грозы, порывистый ветер. В южных и центральных районах Якутии будет стоять сухая и жаркая погода – столбики термометров поднимутся почти до 30-градусной отметки, в связи с чем повысится пожароопасность.

Недавний московский ураган может сменить прописку и переместиться на Урал. На этой неделе там ожидаются сильные дожди, возможны грозы с крупным градом и шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду. На юге Тюменской области - кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 19 метров в секунду. При этом температура будет доходить до +30.

Поволжье тоже зальют дожди и грозы, максимальная температура днем 23-29 градусов тепла. Северо-Западный округ постепенно освобождается от дождей. При этом температура понизится до 24 градусов. В Карелии в отдельных районах сильные дожди, температура +15-20.

Северные области европейской территории будут под влиянием атмосферных фронтов, отмечает «Российская газета». В Архангельской области температура воздуха понизится до 23 градусов. В Ненецком округе совсем холодно - 3-8 градусов. В Коми дожди с грозами и порывистым ветром, днем около 20 градусов. В Мурманской области в ночные часы возможны заморозки до -1, днем воздух будет прогреваться до 12-17 тепла.

Ранее синоптики Гидрометцентра составили прогноз на лето. Он показывает, что оно в этом году все же наступит, и июль постарается с лихвой наверстать упущенное - температура будет на несколько градусов превышать норму. 15 июня в Москве стало самым холодным днем за последние 113 лет метеонаблюдений.