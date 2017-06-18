"Желтый" уровень погодной опасности объявил для Москвы федеральный Гидрометцентр на понедельник, 19 июня. Как следует из прогноза синоптиков, это связано с возможными в столице и Подмосковье грозами.

Также в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и переменная облачность.

Порывы ветра достигнут от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью составит 12-14 градусов, днем потеплеет до 20-22.