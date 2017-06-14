В Москве дожди и грозы

Прогнозы синоптиков оправдываются: в Москве установилась хмурая осенняя погода. 14 июня, в среду, в столице - дожди и грозы. Греет только воздух (+18…+20 градусов), но не надежды, что лето в этом году когда-то наступит.

За минувшие сутки в столице выпало 14% от месячной нормы осадков при июньской норме в 75 миллиметров.

В четверг в Московском регионе по-прежнему сыро, при этом станет несколько холоднее. Такая погода соответствует климатической норме конца сентября. Лишь в пятницу погода начнет улучшаться. Ночью еще возможны дожди, днем в основном солнечно. В ночные часы +3...+8 градусов, днем +16...+21 градус.

Не следует надеяться на существенное улучшение погоды и в предстоящие выходные: местами опять пройдут дожди, но в целом температура придет в соответствие с климатической нормой – 20-22 градуса тепла.