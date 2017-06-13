Желтый (третий) уровень опасности объявлен в Москве и нескольких областях

Желтый уровень опасности (третий из пяти) объявили синоптики на вторник, 13 июня, в Москве, Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской и других областях.

Согласно сообщению Гидрометцентра РФ, в этих регионах прогнозируются дожди и грозы. По данным синоптиков, степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна.

В Москве дождь во вторник идет с утра. Возможна гроза и усиление ветра. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в столичном регионе составит 17-22 градуса тепла. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

О сильном дожде сообщают калужане и жители Тулы.