Аномально холодный май сменился «осенним» летом. Вот уж близится середина июня, а о летнем тепле даже помышлять не приходится. Погода вконец разочаровала жителей Центральной России.

Вот и текущая рабочая неделя, по прогнозам синоптиков, будет по-осеннему прохладной и дождливой. После короткой праздничной передышки в Москву вернулись затяжные дожди, температура резко понизилась. Солнце выглянет не раньше пятницы.

В ночь на среду столбики термометров опустятся до +8...+13 градусов. Днем воздух прогреется максимум до +18 градусов. Самым холодным днем, по прогнозам центра погоды «Фобос», станет четверг. Ночная температура будет держаться на уровне +5...+10 градусов, днем немногим теплее – +9...+14 градусов. Синоптики отмечают, что такие температурные показатели соответствуют климатической норме конца сентября.

Лишь в пятницу погода начнет улучшаться. Ночью еще возможны дожди, днем в основном солнечно. В ночные часы +3...+8 градусов, днем +16...+21 градус.

Не следует надеяться на существенное улучшение погоды и в предстоящие выходные: местами опять пройдут дожди, но в целом температура придет в соответствие с климатической нормой – 20-22 градуса тепла.

Гидрометцентр России объявил во вторник, 13 июня, желтый уровень опасности из-за грозы, сильного ветра и дождя.



