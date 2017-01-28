Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В субботу, 28 января, главное управление МЧС РФ по Республике Крым объявило штормовое предупреждение.

В ближайшие часы в регионе ожидается сильнейший снегопад, жителям советуют быть осторожными. В пресс-службе ведомства уточнили, что снег начнется в южных и восточных районах Крыма, а также в горах через пару часов и продолжится вплоть до ночи.

Водителям советуют воздержаться от дальних поездок, поскольку видимость будет весьма низкой. Рекомендуется не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, передает ТАСС.