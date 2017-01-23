Москвичам советуют утеплиться - грядет резкое похолодание до -27

В середине начавшейся недели в Москве ожидается резкое похолодание до -27 градусов.

Об этом сегодня сообщили синоптики, которые подчеркнули, что морозы будут почти моментально сменяться оттепелью. Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на специалиста центра погоды "Фобос", начало недели и ее конец будут ознаменованы нулевой температурой, а середина - лютыми морозами.

Уточняется, что уже во вторник, 24 января, Москву накроет холодный атмосферный фронт, вследствие чего температура опустится до -5, а на дорогах возникнет гололедица.