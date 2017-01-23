Более 40 рейсов отменены в московских аэропортах

В понедельник, 23 января, в столичных аэропортах отменены около сорока рейсов, а задерживаются более десятка.

Вероятно, данные меры приняты в связи с облачной погодой и снегом, который обещают синоптики. Согласно данным, указанным в расписаниях авиагаваней, в Шереметьеве отменили 31 рейс, а задержали не менее семи. Что касается аэропорта Домодедово, там отменены пять рейсов, а шесть самолетов вылетят с опозданием.

Этой зимой подобные меры принимались уже много раз в связи с плохой видимостью из-за метелей и снегопадов.