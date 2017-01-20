В Москве с октября выпало два метра снега

С момента начала снежного сезона, т.е. с октября 2016 года в столице выпало 199 см снега, из них 45 см за неполный январь, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

При этом среднегодовая норма снега в российской столице - 152 сантиметра. К тому же это еще не конец зимы: в феврале традиционно в центральной России бушуют метели, бывали случаи, когда и в марте выпадал снег.

Нынешняя зима в Москве стала самой ранней за 137-летнюю историю метеонаблюдений, первый снег выпал уже 27 октября.

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