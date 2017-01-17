Синоптики рассказали, когда ждать весну

Наслаждаясь морозами и снегом вперемежку с оттепелями и гололедицей, многие уже мечтают о весне. В Гидрометцентре тем временем подготовили долгосрочный прогноз, который рассказывает, когда москвичам ждать весну.

По данным синоптиков, по-настоящему теплая погода придет в столичный регион только во второй половине апреля. Воздух в столице в этом время может прогреться до +10…+15 градусов.

А пока жители региона ждут прихода крещенских морозов. И хотя это уже будет не рождественская стужа, когда столбики термометров опускались до отметки -35 градусов, синоптики прогнозируют до -18 градусов в Подмосковье в ночь на 19 января.

Нынешняя зима в Москве стала самой ранней за 137-летнюю историю метеонаблюдений, первый снег выпал уже 27 октября.





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