В московских аэропортах вновь коллапс - отменили более тридцати рейсов

В московских аэропортах вновь зафиксирован коллапс из-за погодных условий.

Согласно последней информации, отменены были более тридцати авиарейсов, а еще не менее десяти в настоящий момент задерживаются. В московском аэропорте Домодедово было решено отменить двадцать рейсов, а шесть выполняются с опозданием. В Шереметьеве отменили девять рейсов, четыре задерживаются. В авиагавани Внуково не будут выполняться два рейса.

Сегодня днем в Москве обещают облачность, снег, а также гололедицу. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, столбик термометра опустится до минус семи градусов.