Невероятное количество снега выпало в горах Сочи

Сегодня стало известно, что в горах Сочи выпало рекордное за минувшие пять лет количество снега.

В администрации города сообщили, что для уборки 63 сантиметров снега потребуется помощь волонтеров. На официальном сайте руководства Сочи уточняется, что снег начал идти сегодня утром и все еще продолжается.

Чтобы расчистить поселок и освободить подъезды к горным отелям было решено создать оперативный штаб. Для очистки улиц уже брошены все имеющиеся силы. В Красной Поляне и Эсте-Садке запущены погрузчики, самосвалы, снегоочистители и КДМ - в общей сложности не менее двадцати единиц техники.