Ноябрь оказался самым холодным за 16 лет

Россия пережила самый холодный ноябрь с 2000 года, утверждают в «Гидрометцентре». Непривычно низкие температуры принёс циклон из Гренландии, и они охватили страну от Калининграда до Охотского моря.

В Западной Сибири температура месяца была на 4-6 градусов Цельсия холоднее обычной, на Урале таких морозов, как в минувшем ноябре, не видели с 1987 года. Зато в северной части страны, наоборот, было теплее нормы от 6 до 12 градусов.

Впрочем, отмечают метеорологи, замерзали больше обычного жители не только России, но также Туркмении, Узбекистана и Чехии. А вот необычно высокие температуры ноября зафиксировали в Северной Америке – до 8 градусов теплее обычного.

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