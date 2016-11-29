Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в Москве

В ночь на вторник, 29 ноября, температура воздуха в Москве стала самой низкой с начала осени 2016 года.

Столбик термометра на городской метеостанции ВДНХ опустился до минут 10 градусов по Цельсию. На северо-западе столицы, в Тушино, и вовсе было зафиксировано до минус 11,6 градусов. Как сообщает портал "Газета.Ru", ссылаясь на сообщение Гидрометеобюро Москвы и Московской области, до этого минимальное температурное значение составляло минус 7,9 - 12 ноября.

Предполагается, что ночь на среду в столице будет еще холоднее - в Подмосковье может быть до минус 16 градусов, а в Москве - минус 14.