Декабрь принесет арктический холод

Сегодняшняя теплая погода в Московском регионе обусловлена атлантическим циклоном, поэтому воскресенье выдастся облачным, с мокрыми осадками и слякотью на дорогах. Максимальная температура достигнет трех градусов тепла.

Однако уже следующая рабочая неделя принесет в столицу с Арктики настоящие декабрьские морозы: 9–14°C ниже нуля в ночные часы и –3… –8°C днем. Самым холодным днем уходящей осени в Москве и Подмосковье будет среда. А в четверг наступит астрономическая зима.

И все же декабрьская погода не будет испытывать москвичей сибирскими морозами, температура будет находиться в пределах климатической нормы или чуть ниже. И это будет начало настоящей русской зимы с большим количеством снега. Уцелеет ли он до Нового года, метеорологи сказать пока не берутся.





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