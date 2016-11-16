Башкирских школьников не пускает в школу лютый мороз

В Башкирии школьники не могут посещать свои учебные заведения из-за лютых морозов.

Согласно последней информации, предоставленной синоптиками, морозная погода продержится в республике до грядущих выходных. Отмечается, что в Башкирии ученики младших классов не посещают занятия при температуре -25 градусов и ниже, учащиеся средних классов перестают приходить в школу, когда столбик термометра опускается ниже -28 или -30 градусов. А старшеклассники стойко приходят в класс до -31 градуса.

Как сообщает портал bashinform.ru, в целом ряде районов температура воздуха в последние несколько дней составляла -36 градусов.