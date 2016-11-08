Жителей Крыма пугают штормом

Во вторник, 8 ноября, жителей Крыма предупредили о том, что на полуострове скоро начнется шторм.

Как полагает МЧС России по Республике Крым, непогода продлится в течение двух суток - 9-10 ноября. Синоптики предсказывают сильнейший юго-западный ветер с порывами 20-25 м/с, уточняет сегодня ТАСС.

В связи с сильнейшим штормовым ветром в грядущие два дня не исключены различные энергоаварии в регионе, а также перебои в работе Керченской переправы, которая связывает Крым с материковой частью Российской Федерации, передает пресс-служба ведомства.