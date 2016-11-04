НЛО заметили над аэропортом Шереметьево

В небе над московским аэропортом Шереметьево был замечен неопознанный летающий объект.

Неустановленное воздушное судно пересекло два воздушных коридора для взлета и посадки и удалилось в сторону севера. Как сообщает портал karelinform.ru, НЛО был замечен над московским аэропортом Шереметьево в четверг, 3 ноября. Предполагается, что это был беспилотный летательный аппарат.

В настоящий момент специалисты устанавливают, кому именно принадлежит дрон, который мог случайно спровоцировать авиакатастрофу.



