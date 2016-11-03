Москвичей предупредили об опасности

Сегодня в Гидрометцентре объявили "желтый" уровень погодной опасности на пятницу, 4 ноября.

Предполагается, что в День народного единства на Москву опустится плотный туман, вследствие чего ситуация на дорогах будет непростой. Как сообщает в четверг агентство городских новостей «Москва», погода является потенциально опасной как для автовладельцев, так и для пешеходов.

Отмечается также, что во время ноябрьских праздников в столице ожидается метель, гололедица и похолодание вплоть до -8 градусов. Завтра не исключен мокрый снег.