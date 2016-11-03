В Москве и области за ночь выпало почти 7 мм снега

В ночь на четверг, 3 ноября, в Москве и области выпало от трех до семи миллиметров осадков.

Данную информацию сегодня предоставили в столичном метеобюро, отметив, что в Москве за одну ночь выпало до 4 мм снега, а в Подмосковье - до 7 мм. Как уточняет портал "Газета.Ru", ссылаясь на синоптиков, температура воздуха в регионе была понижена до -3,6°С.

Напомним, в среду сотрудники МЧС предупредили о возможной метели в Москве, а также о серьезном ухудшении видимости на дорогах. Москвичи гадают, насколько лютой будет грядущая зима.