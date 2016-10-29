Сегодня в Москве ожидается метель

В субботу, 29 октября, синоптики ожидают в Москве первую метель.

Как сообщили специалисты московского метеобюро, всего за один день в столичном регионе может выпасть до шести сантиметров снега. РИА "Новости" уточняет, что снег и сильный ветер можно назвать метелью, хотя обычно данное природное явление подразумевает, что снег поднимается с земли.

Предполагается, что к трем часам дня может выпасть до 5-6 сантиметров снега, который, однако, будет плотным и станет быстро таять из-за нулевой температуры.