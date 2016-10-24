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Первые в этом году заморозки зафиксированы в Москве

24 октября 2016, 08:07 [ «АН-онлайн» ]

Первые в этом году заморозки зафиксированы в Москве
фото: pixabay.com
Минувшей ночью в Москве были зафиксированы первые за осень текущего года заморозки.
 
Согласно данным представителя Гидрометцентра, температура воздуха в ночное время упала до минус 2,1 градуса. Как сообщает ТАСС, подобный показатель был зафиксирован на главной метеостанции столицы, которая расположена на ВДНХ. Кроме того, на острове Балчуг температура воздуха достигла минус 1,1 градуса, а в Московской области столбики термометров показывали местами до минус 5,6 градуса.
 
Отметим, что в 2015 году первая минусовая температура в Москве была замечена 7 октября.
 
 

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