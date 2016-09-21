В Москве и Московской области из-за ливней объявлен "оранжевый" уровень опасности. Проливные дожди ожидаются в столице уже завтра. Гидрометцентр прогнозирует выпадение почти четверти месячной нормы осадков.

Такой же уровень объявлен и в других регионах - в Тверской, Ивановской, Смоленской, Владимирской, Костромской и Рязанской областях.

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