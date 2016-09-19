Для москвичей появилась неутешительная новость о погоде - температура воздуха на этой неделе не поднимется выше 10 градусов.

Синоптики сообщили, что в дневное время в Москве будет пасмурно, ожидаются кратковременные дожди. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные специалистов погодного центра "Фобос", сегодня столичный регион находится в тыловой, а значит, в холодной части циклона.

Максимальная температура воздуха будет колебаться от 8 до 10 градусов выше нуля, однако с учетом умеренного северо-западного ветра будет казаться, что прохладнее.

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