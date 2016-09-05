В Краснодарском крае ожидаются смерчи

В понедельник, 5 сентября, в региональном управлении МЧС по Краснодарскому краю предупредили о том, что на Черноморском побережье в настоящий момент имеется опасность формирования смерчей.

В сообщении МЧС уточняется, что опасность возникновения смерчей сохраняется над Черным морем в районе бухты Инал - поселка Магри. Предполагается, что явление может сформироваться в ближайшие несколько часов и сохраниться до конца суток, передает ТАСС.

В ведомстве жителям Краснодарского края рекомендуют укрыться на время сильной непогоды в каком-либо убежище или подвале и не оставлять автомобили под деревьями.

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