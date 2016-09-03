В МЧС предупреждают об ухудшении погоды в Подмосковье

Ухудшение погоды ожидается в Московской области во второй половине дня в субботу, 3 сентября. Об этом сообщается на сайте областного управления МЧС РФ. Ожидаются дожди с грозой и сильный ветер.

Порывы ветра прогнозируются до 12-17 м/с. Могут быть повреждены линии электропередач, возможно падение деревьев и слабоукрепленных конструкций. Жителям Подмосковья рекомендуется не покидать свои дома, закрыть все окна в помещениях и стараться ставить автомобили подальше от деревьев, пока непогода не утихнет.

Читайте также:

Другие новости по теме "Общество"

Все новости дня