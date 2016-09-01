Жителям Приморья сообщили, что дожди утихнут лишь на двое суток

В пресс-службе Примгидромета в четверг, 1 сентября, сообщили о том, что погода даст жителям Приморья "передышку" на двое суток - осадки будут небольшие.

Однако 4 сентября в регион вновь вернутся ливни после двухдневного ослабления интенсивности осадков. Как сообщает ТАСС, это произойдет в связи с взаимодействием фронтальных разделов, которые подходят к Приморью с северо-востока Китая, и тропической депрессии.

Предполагается, что на значительной части Приморского края могут возобновиться очень сильные дожди, которые приведут к новой волне паводка.

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