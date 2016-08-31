Жителей Сочи предупреждают о надвигающихся смерчах

Днем в среду, 31 августа, администрация Сочи объявила предупреждение об опасности возникновения смерчей.

Власти города призывают звонить с мобильного телефона по номеру 010 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщает сегодня РИА "Новости". Жителям Сочи сегодня рекомендуют отказаться от времяпрепровождения на природе, в особенности неподалеку от рек в случае ливневых дождей и формирования смерчей.

Автовладельцам советуют в среду пересесть на общественный транспорт, а личные машины убрать из-под деревьев и рекламных щитов.

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На Сочи надвигается смерч, объявлено экстренное предупреждение



