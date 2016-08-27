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Появился прогноз погоды на 1 сентября

27 августа 2016, 11:47 [ «АН-онлайн» ]

Появился прогноз погоды на 1 сентября
фото: globallookpress.com

Синоптики подготовили прогноз погоды на грядущие выходные и праздничный день 1 сентября.

Предполагается, что в Москве и области в субботу и воскресенье, 27 и 28 августа, погода будет по-летнему теплой и в основном без осадков, передает Первый канал.

Что касается четверга, 1 сентября, метеорологи убеждены, что осадки в Московском регионе маловероятны. Уточняется, однако, что утром во время праздничных линеек воздух будет довольно прохладным, поэтому детей следует одевать теплее. Днем температура поднимется до плюс 20 градусов. Примерно та же ситуация ожидается в Санкт-Петербурге. 

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