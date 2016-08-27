Появился прогноз погоды на 1 сентября

Синоптики подготовили прогноз погоды на грядущие выходные и праздничный день 1 сентября.

Предполагается, что в Москве и области в субботу и воскресенье, 27 и 28 августа, погода будет по-летнему теплой и в основном без осадков, передает Первый канал.

Что касается четверга, 1 сентября, метеорологи убеждены, что осадки в Московском регионе маловероятны. Уточняется, однако, что утром во время праздничных линеек воздух будет довольно прохладным, поэтому детей следует одевать теплее. Днем температура поднимется до плюс 20 градусов. Примерно та же ситуация ожидается в Санкт-Петербурге.

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