На Кубани зафиксирован сильнейший град, крыши сотни домов серьезно повреждены

В пятницу, 26 августа, на Кубань обрушился сильнейший дождь с крупным градом и шквалистым ветром.

Согласно последним данным, крупный град серьезно повредил крыши примерно сотни частных жилых домов в станицах Бесленеевской, Баракаевской и Костромской. Как сообщает сегодня РИА "Новости", град, дождь и ветер оборвали также множество линий электропередачи на Кубани, вследствие чего люди остались без света.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые занимаются активным устранением последствий катаклизма.

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