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САНЯ АЛЛИГАТОР
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|ПРЕДИСЛОВИЕ
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автор: Сергей СРЕДА
Он закуривает уже четвертую сигарету за полчаса. Жутко нервничает. Постоянно поглядывает в зеркала заднего вида и без остановки сканирует взглядом улицу. Это привычка, которая позволяет ему выжить.
Мы припарковались на заправке. Сидим в машине и пока разговариваем о чепухе. Настоящий разговор пойдет позднее. Сейчас Саня присматривается.
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«Однажды с куратором чуть не встряли»,— мимоходом замечает Саня: «Стояли вот, так же, как с тобой сейчас, только не на заправке, а во дворах. Вдруг вылетают четыре джипа, нас блокируют. Из машин вываливается толпа амбалов с пистолетиками. Оказалось, мы возле дома какого-то крупного бандита тормознули. "Бармалеи" подумали мы следим за ним.»
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Саня — внештатный сотрудник российских спецслужб. Свое настоящее имя скрывает. Настоящий позывной упоминать не рекомендует, предлагает перефразировать его: у газеты могут появиться проблемы. Афиширование персональных данных «внештатников» можно расценить как разглашение государственной тайны. Поэтому сейчас он Саня Аллигатор.
Он немного снайпер и микро-специалист по минно-взрывному делу, который начитался предисловий. Такими словами Саня рекомендует себя тому, кто знает его биографию. Остальные про его род деятельности не знают ничего. Официальным местом работы Аллигатора считается супермаркет, где он числится грузчиком.
В супермаркете Саня был два раза: сначала пришел на собеседование, потом в отдел кадров. Отдав кадровикам трудовую книжку, Саня получил на руки направление в один из магазинов сетевой сети, и по дороге пропал. Уволить без заявления его не могут. Так он и числится грузчиком. Зарплату не получает. Но Аллигатору от сетевиков и нужны — только стаж и прикрытие.
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|ЧТО ДЕЛАЛ «ГРУЗЧИК» В СИРИИ
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Это была его последняя поездка в Сирию. Страна уже находилась под гнетом запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. Аллигатор работал на неподконтрольной официальному Дамаску территории.
В ту ночь Саня Аллигатор остановился в давно облюбованной им пещере. Проснулся от чувства тревоги, как будто кто-то смотрит на него. Но рядом никого не было. Саня осмотрел все вокруг, но следов присутствия посторонних не обнаружил.
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Наспех закинув нехитрые пожитки в салон, Аллигатор прыгнул в машину. И тут обнаружил записку на стекле. Там было написано по-русски: "Ты должен уехать из страны." Ни подписи, ни каких-либо других указаний на таинственного информатора не было.
Аллигатор понюхал бумагу. Она не пахла ничем. Это был обыкновенный листок. Саня прыгнул за руль и спустя пару секунд уже мчался к границе.
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Саню напугало не предупреждение. Его насторожил сам факт, что кто-то сумел найти его. В таких случаях он сперва обращается в бегство и только потом начинает анализировать произошедшее.
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Всю дорогу до границы Саня пытался понять кем был автор записки, и что, вообще, все это значит? Из всех сирийских знакомых Аллигатора русским языком владел только один узбек. Но он только говорил, писать не умел. А если бы и умел, то скорее всего, разбудил бы Саню.
Если это был враг, то почему он не убил, или не сдал террористам?! Если это был незнакомец, то получался какой-то бред. А может быть, это тот негр?!
Пару месяцев назад произошел забавный случай. Саня поймал негра, одетого как террорист. Хотел убить его, но тот запросто лопотал по-английски.
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Негр рассказал, что он американский военнослужащий. В Сирию он отправился в командировку. Перед подобными поездками американец всегда ходит к знакомому колдуну, который предсказывает его судьбу. В этот раз колдун предрек военному гибель от аллигатора.
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У военного был выбор поехать в Африку либо в Сирию. Он решил обмануть судьбу и выбрал Сирию, где в отличие от Африки нет ни аллигаторов, ни крокодилов.
Услышав его рассказ, Саня расхохотался. А когда негр спросил почему тот смеется, Аллигатор пояснил, что колдун был частично прав и назвал свой позывной.
Пророчество исполнилось лишь частично. Саня не только не стал убивать несчастного негра, но даже оказал ему первую медицинскую помощь. Этот негр был единственным, кто теперь знал позывной Сани и мог указать место, где видел Аллигатора.
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Негр был оплошностью Сани Аллигатора. Такие ошибки всегда приводят к провалу. Вот, и теперь внештатнику пришлось бежать из страны, в которой он провел несколько лет.
Но Саня не был зол на американца. Отчасти он был даже благодарен негру. Сирия уже порядком осточертела Аллигатору. Ему и самому уже давно хотелось куда-нибудь уехать.
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Радуясь возможности уехать из Сирии и больше никогда сюда не возвращаться, впервые за долгое время Саня вдруг вспомнил, что на самом деле сюда он отправился на поиски своей пропавшей жены, которая уехала в эту страну.
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Это в книжках герои ищут друг друга всю жизнь. Но они всего лишь персонажи. Их выдумал писатель, который знает, что в конце все будет хорошо. Поэтому заставляет своих героев искать друг друга.
В жизни погоня за иллюзией заканчивается жизнью с добрым десятком кошек в холостяцкой квартире с ее характерным запахом одиночества.
«По крайней мере, меня сложно упрекнуть в том, что я не пытался что-то сделать», — даже не пробует оправдать свой отказ от поисков супруги Саня Аллигатор: «Я ее честно пытался найти. Просто, не срослось. Другой бы на моем месте, вообще, не поехал бы никуда, а остался бы дома.»
|КОНЕЦ ПРЕДИСЛОВИЯ
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ПЛЕН У БАРМАЛЕЕВ
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Это была та самая поездка, после которой Саня и получил позвыной Аллигатор. Из нее он привез свои глубокие шрамы через все лицо. Они остались после граблей, которыми Аллигатора истязал Садовник. Этому надзирателю доставляло особое удовольствие полосовать лица заключенных садовым инструментом.
В тюрьму Саня попал, когда пришел наниматься добровольцем в армию сопротивления Ливерии. Сначала Аллигатор пытался найти вербовщика, но не смог. И тогда он пришел в подразделение "на дурака".
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«Инициативщика» заподозрили в работе на противника. Российский паспорт Аллигатора на командира ливерийских повстанцев не произвел никакого впечатления. Он спросил почему Саня решил сражаться за них. История о глубоких переживаниях добровольца за дело ливерийской революции военному показалась не убедительной после того, как Саня не смог назвать лидера революционеров. Внешатнику пришлось признаться, что он обычный наемник.
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После допроса Саню отвели на задний двор. Туда уже притащили какого-то оборванца. Командир повстанцев назвал его шпионом. Аллигатору сунули в руки автомат и приказали расстрелять бедолагу. Саня отказался. Повстанцы обвинили его в шпионаже и бросили в темницу вместе с тем самым бедолагой, которого тот должен был расстрелять.
Оборванец оказался таким же «наемным» недотепой. В отличие от Сани лидера повстанцев он знал. Он знал историю революции. Как и Аллигатор, бедолага прокололся на расстреле — не смог расстрелять «шпиона».
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Недотепа потом долго благодарил Саню за сохраненную ему жизнь. Аллигатор не стал расстраивать парня и пояснять, что причина была не в жалости, а в видеокамере, которую держал в руках один из повстанцев для съемки казни. Революционеры хотели повязать будущего соратника кровью и Саня хорошо понимал, что после убийства «шпиона» дороги в Россию у него не будет.
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«Ну, а ты думал, почему добровольцы-россияне в каком-нибудь Курдистане, как правило, довольны своей судьбой?» — усмехается Аллигатор в разговоре с корреспондентом АН: «Денег особо там не платят. Люди находятся вдали от Родины. Воюют фактически за еду. Можно быть довольным такой жизнью? Нет. Наши не уезжают домой потому, что кровью их там повязали. Заставили кого-нибудь расстрелять, и казнь сняли на камеру. Теперь в России им светит серьезный уголовный срок.»
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После упоминания Курдистана к Аллигатору возник резонный вопрос, не там ли он попал в лапы к повстанцам. Никакой Ливерии на политической карте мира нет. Есть Либерия. Это в Африке. А Ливерия от Либерии отличается третьей буквой.
«А с какой целью интересуешься? Я тебе назвал Ливерию, пиши Ливерию. Хотел бы назвать Рожаву, назвал бы Рожаву» — разозлился Саня. Такую же реакцию у него вызвали распросы о деталях побега из плена. Чтобы предупредить лишние вопросительные интонации Аллигатор поясняет: «В двух словах, сбежать удалось потому, что знаю как сделать бактериологическое оружие из подручных материалов.»
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Спустя полчаса Аллигатор расщедрился на менее туманные разъяснения. В кино супермены во время побега вступают в поединок. В жизни никаких поединков не бывает. Человек в плену сильно истощен и драться не может. Единственное, что его может спасти: это знание химии или биологии.
«К примеру, возьмем Севастополь»,— объяснил Саня Аллигатор: «Ты знаешь, что это город воинской славы, во-первых, и курорт, во-вторых. Для меня Севастополь — это обилие каракуртов, во-первых, и скалапендр со скорпиончиками, во-вторых. И это касается любого места, куда я отправляюсь, будь то Ливерия или Сирия.»
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Возвращаясь домой, Аллигатор думал о том, как показаться на глаза жене. В плену он провел около года. Когда уезжал, обещал вернуться через пару недель и теперь очень боялся, что супруга ушла к другому. Саня ее безумно любил и очень надеялся на ответные чувства, которые никогда не позволят второй половине совершить опрометчивый поступок и бросить его. А еще у них был сын.
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Случилось то, чего Аллигатор даже предположить не мог. Его не бросила супруга. Случилась ситуация гораздо страшнее. Жена нигде не работала. Имеющихся накоплений ей хватило на съем жилья в течение полугода. А потом хозяин квартиры выгнал любимую Сани вместе с сыном.
Она была детдомовской. Ни друзей, ни родственников, к которым жена могла бы поехать, у жены не было. Старый телефон не работал. Еще помнившая Саню соседка расскзала ему о том, что супруга вместе с сыном, вроде как, уехала на поиски любимого. В Сирию.
|КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
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ВОЙНА
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|НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
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На лестнице послышался шорох осторожных шагов. Кто-то спускался в подвал. Саня недовольно пробормотал: "Что, на смену?!" Он открыл глаза и тут же подскочил на топчане. На соседнем топчане сидела какая-то женщина и смотрела на него.
Аллигатор машинально потянулся за автоматом, но оружия не было. Из-за заневески, скрывающей вход в блиндаж-подвал выглянуло хмурое лицо мордоворота. Саня не узнал ни его, ни женщину. Он лихорадочно соображал что это за гости. Свои или чужие?
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Заметив движение Сани Аллигатора, амбал дернулся было в его сторону, но женщина перехватила его руку. Она взглядом показала на ладони Сани. В них были зажаты две гранаты.
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«А ты совершенно не изменился»,— проговорила женщина после небольшого немого диалога, в котором намекнула Сане, что лучше не совершать лишних движений: «Такой же шубутной. Спишь, правда, не так чутко, как раньше. Ну, или я, наконец-то, хоть чему-то научилась.»
Саня узнал ее голос. Это была давным-давно пропавшая жена.
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«Вижу. Узнал»,— проговорила супруга: «У меня мало времени. Я пришла тебе сказать, что убила сына. Неделю назад.»
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Когда-то он мечтал об этом разговоре. Каждый раз прокручивая воображаемый диалог, Саня представлял обязательно хороший финал, в котором они обнимаются и плачут. Теперь он смотрел на совершенно чужую женщину, которую ему хотелось просто убить.
Новость про убийство сына женой, колотилась в висках обреченной фразой: «Вот, мразь!» Внезапно обессилевшие руки безвольно опустились, ладони сами собой раскрылись. Обе гранаты выпали у него из рук.
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Супруга среагировала молниеносно. Все это время она смотрела на ладони Аллигатора. Заметив ослабившуюся хватку Сани, женщина кинулась к нему и выхватила обе гранаты в самый последний момент. Спусковые рычаги даже не успели отскочить, запалы не сработали.
Вернувшись на свой топчан, жена покопошилась в карманах и достала два тюбика от одноразовых шприцов. Она надела их на запалы, и сунула уже безопасные гранаты в разгрузку.
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|ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР
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Они разговаривали целый час. Супруга рассказала как у нее кончились деньги, и как ее с сыном выгнали на улицу. Первое время он жила у соседки. Но обузой ей быть не хотелось. Поэтому она решила во что бы то ни стало найти мужа.
Она была уверена, что не пропадет и обязательно найдет супруга. Когда-то она убедила Саню научить ее всему, что он сам умеет. Он и занимался ее подготовкой.
Перед той злополучной поездкой Саня соврал жене, что едет в Сирию. Таковы правила даже не конспирации — выживания. В Сирию супруга и отправилась. Ехала через Турцию, нашла проводника, который ее обманул и вместо Сирии доставил до границы с Курдистаном.
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Во время пересечения границы молодую женщину заметил турецкий пограничник. Он открыл стрельбу. Нарушительница жутко перепугалась и побежала. В суматохе она потеряла сына. Попыталась вернуться, но заблудилась.
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В Курдистане женщина прибилась к британским наемникам. Они подобрали несчастную для секса. Правда, она не догадаывалась для чего понадобилась кучке хмурых мужиков.
Ночью к ней в постель попытался залезть в постель грозный "Бычара". Она ударила его в промежность, и забрала у него пистолет. Началась заварушка. В потасовке супруга показала негодяям как умеет метко стрелять в темноте, ориентируясь лишь на звук.
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Так она и осталась в команде, и вскоре стала снайпером. Ей выбрали позывной «Бешеная».
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Сына «Бешеной» удалось найти достаточно быстро. Благо Турция является членом НАТО, а наемники имеют кое-какие связи. За мальчика удалось похлопотать и его передали в Великобританию в приют.
С мужем возникли проблемы. Супруга боялась про него рассказывать, так как ее саму могли принять за шпионку. Поисками пришлось заниматься тайком.
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Прошло десять лет. «Бешеная» уже давно перестала вспоминать о муже. В конце концов, он был к ней несправедлив. Она со слезами умоляла супруга взять с собой в поездку хотя бы один разочек. Каждый раз Саня говорил, что жена еще не готова. Она верила в это и усиленно тренировалась. А тут ее ценили как специалиста экстракласса.
О Сане супруга вспомнила, когда попал в переделку американец — тот самый негр, которому колдун напророчил гибель. На след Аллигатора удалось выйти. Его устранение было поручено «Бешеной». Она его и «устранила» из страны при помощи записки.
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Второй раз «Бешеная» спасла жизнь Аллигатору во время атаки, предпринятой его подразеделением. «Бешеная» увидела в прицел, как тот ползет со старенькой СВД. Она наблюдала за Саней и была чуточку счастлива в этот момент. Внезапно...
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Внутренним чутьем «Бешеная» почувствовала опасность, которая угрожает супругу. Ей почудилось, что прямо сейчас за ним наблюдает кто-то еще, скорее всего, снайпер.
Выстрел она сделала наугад. Целилась в одну из своих соственных позиций. Потом жутко нервничала, боялась, что найдут погибшего, начнется расследование, в результате которого ее могли обвинить в убийстве. Направление стрельбы и предположительное место уже давно научились определять по характеру пулевого отверстия.
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На той позиции действительно был снайпер. «Бешеная» попала в него с первого выстрела. Убила молодого парня. Она была у него на похоронах. Прощаясь с телом, супруга Аллигатора думала о том, как же он вырос, возмужал. Это был сын, который тоже стал снайпером.
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|PS
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Эта история кажется невероятной. И корреспондент АН долго думал стоит ли ее пересказывать. Единственным источником информации стал Саня Аллигатор. В конце концов, подумалось: «А почему бы и нет». Если это выдумка, она останется на совести Сани, который ее рассказал.
Он действительно, снайпер. Фотографироваться напрочь отказывается, так как это опасно. Представленные в этом очерке фотоиллюистрации являются реконструкцией. В жизни у него лицо исполосовано шрамами. Он запросто разговаривает на каких-то неведомых языках, не похожих ни на хинди, ни на арабский. Это все что корреспонденту про Аллигатора известно точно.
С женой они так и не сошлись. Гибель сына на обоих оказала удручающее воздействие. Супруга пообещала уйти с войны. Аллигатор в это не верит. Ничего другого, кроме как метко стрелять, его жена делать не умеет. Сам он пообещал завязать с экстримом. Но понимает, что клятву не сдержит. Ничего другого он не умеет и сам.
|КОНЕЦ
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Москва, 2019
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