Эта история кажется невероятной. И корреспондент АН долго думал стоит ли ее пересказывать. Единственным источником информации стал Саня Аллигатор. В конце концов, подумалось: «А почему бы и нет». Если это выдумка, она останется на совести Сани, который ее рассказал. Он действительно, снайпер. Фотографироваться напрочь отказывается, так как это опасно. Представленные в этом очерке фотоиллюистрации являются реконструкцией. В жизни у него лицо исполосовано шрамами. Он запросто разговаривает на каких-то неведомых языках, не похожих ни на хинди, ни на арабский. Это все что корреспонденту про Аллигатора известно точно. С женой они так и не сошлись. Гибель сына на обоих оказала удручающее воздействие. Супруга пообещала уйти с войны. Аллигатор в это не верит. Ничего другого, кроме как метко стрелять, его жена делать не умеет. Сам он пообещал завязать с экстримом. Но понимает, что клятву не сдержит. Ничего другого он не умеет и сам.