«Если бы ты не направил мужика к нам, он бы через полчаса умер!»

В здравоохранении Москвы, а может, и всей России произошло незаметное, но знаковое событие. Люди из команды оптимизаторов (за глаза ее называют похоронной), которые за последние годы были внедрены в лечебные заведения на местах, вдруг на собраниях стали говорить врачам, дескать, мы работаем для народа и любое желание человека для нас закон...

Выталкивают на платные медуслуги

У многих врачей просто отвисла челюсть, ибо совсем недавно все было откровенно по-другому. В течение трех-четырех последних лет врачи были вынуждены выполнять негласное распоряжение оптимизаторов и отказывать пациентам в возможности бесплатных обследований, например, МРТ, гастроскопия и т.п., не посылать на физиотерапию, выталкивая таким образом больных на платные медуслуги.

Более того, у тех докторов, которые «по старинке» выписывали такие направления, не дрогнувшей рукой банально высчитывали из зарплаты. И все же некоторые врачи не сдавались...

Сколько жизней было тихо загублено!

Так, наш источник сообщил, что к нему прошлой зимой пришел мужчина лет пятидесяти с сильными болями в области желудка. Вопреки всем требованиям руководства об отказе таким пациентам в бесплатном обследовании, он был направлен на гастроскопию.

Вскоре из лаборатории позвонила заведующая, приятельница нашего информатора и сказала: «Слушай, хорошо, что ты направил этого мужики к нам. У него было внутреннее кровотечение, еще полчаса - и он бы умер! Мы по «скорой» срочно направили его в больницу».

Хорошо, что хоть у этой истории оказался счастливый конец. А сколько жизней было тихо загублено из-за того, что врачи выполняли распоряжения оптимизаторов! А в масштабах страны! А старики!.. Вот уж дейстивтельно похоронная команда. Остается только догадываться, сколько жизней на их совести!

Опомнившись от шока

Так вот теперь такая политика меняется, и руководство лечебных заведений сообщает врачам, что надо быть «лицом к народу», то есть не отказывать в МРТ, гастроскопии и т.п.

Московские врачи, опомнившись от шока, связали это с тем, что не так давно покинул свой пост заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, заслуженный врач РФ и главный оптимизатор Леонид Печатников. Говорят, правительство Москвы еле избавилось от этого «заслуженного врача». Но ведь команды, назначенные им, пока остались. Так что возможны варианты...

Александр САРГИН