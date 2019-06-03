«Неизвестные лица массово голосовали за дочь Алсу»

В Останкинское отделение полиции города Москвы поступило заявление от жителя Уфимского района Ильгиза Валеева, который требует возбудить уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа бизнесмена Яна Абрамова по факту оказания противоправного влияния на результат голосования в шоу «Голос. Дети» и дать оценку их действиям.

Как пояснил адвокат Искандер Фахретдинов, доверитель поручил ему обратиться в отдел полиции с заявлением в отношении певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова по ст.184 УК РФ.

О том, какой срок грозит певице и банкиру, размышляет президент Московской коллегии адвокатов «Ромашов, Романов и партнеры» Алексей РОМАНОВ:

«По данному заявлению проведут лишь формальную проверку»

- Первый канал признал, что накрутка была, но она совершена не им и не «Голосом», а неизвестными лицами, которые, отправляя смс-сообщения, массово голосовали за дочь Алсу с похожих номеров телефонов, одинаковых тарифов, в один интервал времени, с одних и тех же месторасположений и т.п.

Статья 184 УК РФ говорит о другом - о прямом «подкупе судьи, тренера», а в нашем случае, например, кого-то из «Голоса» или Первого канала. Но ведь прямого подкупа не было, так как в нем просто не было смысла, поэтому данное заявление ждет участь отказного.

Более того, я уверен, что по данному заявлению проведут лишь формальную проверку, потому что оно написано формально, обывательски, и к нему можно относится только как акту несогласия с несправедливостью.

Заявление и составлялось с таким умыслом, оно неконструктивно, поверхностно, что и позволит сотрудникам полиции быстренько вынести по этой ситуации постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«О причастности Алсу и Яна Абрамова он узнал из СМИ»

Но и оснований привлечь самого Валеева за клевету тоже нет, потому что в своем заявлении он указал, что всю информацию о трех миллионах рублей, о причастности к этому Алсу, Яна Абрамова и о прочем он узнал из СМИ.

Что ж, это действительно имело место, ведь об этом говорили и писали все - от блогеров до «желтой» прессы. Да и не сам Валеев распространял такие сведения, и вряд ли он сам выложил в Сеть данное заявление в полицию.

Таким образом, данная ситуация, причем даже при широком внимании общественности сразу же сойдет на нет, просто не успев начаться.

