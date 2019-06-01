Волочкова и Анапа. Кто остался без шпагата?

Как известно, мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы нашей великой девушки-шпагат Анастасии Волочковой. Запасаемся попкорном...

Памятно-шпагатное мероприятие

Как я понял, глава Анапы считает, что город не должен тратить на показ шпагатов бюджетные деньги, а вот представители бизнеса, по его мнению, вправе сделать жителям и гостям города такой подарок.

Стоимость тендера составляет 640 тыс. рублей, так что бизнесмены с Кубани в случае желания насладиться созерцанием чудо-растяжки и другими элементами высокого искусства, представляемыми такой вот великой балериной, думаю, вполне смогут собрать сумму и организовать это памятно-шпагатное мероприятие.

Впрочем, чуть позже она согласилась и за бесплатно. Видимо, возраст...

Мы с моей собакой всегда так делаем

Первый раз я побывал в Анапе в 1975 году. Еще тогда меня, пацаненка, поразило то, что на главном пляже города при входе в воду надо преодолеть долгую, мерзкую кашу из водорослей, которая местами доходила чуть ли не до шеи, и только потом пускаться в свободное плавание. Поэтому когда я приезжаю в этот город-курорт, то всегда купаюсь на Высоком берегу, где нет этой каши.

Правда, на Высоком есть камни, голыши, так что при отсутствии сноровки или специальных резиновых тапочек, входя в воду, можно слегка пораниться, но это уже мелочи. Что касается сноровки, то она проста: при входе в море надо встать на четвереньки, и тогда не будет никаких проблем. Во всяком случае, мы с моей собакой всегда так делаем.

Прошло время, но меня, теперь уже не пацаненка, а солидного и, так сказать, взрослого мужчину, по-прежнему поражает то, что на главном пляже города-курорта Анапы при входе в воду до сих пор нужно преодолевать эту мерзкую кашу из водорослей. До сих пор, спустя чуть ли не полвека!

Даже Высокий берег худо-бедно расчищают от камней, и там даже сделали съезд для машин, правда, платный, а вот водоросли на главном пляже, судя по всему, вечны. Как камни.

Киркоров признавался в любви

25 сентября 2011 года на закрытии курортного сезона в Анапе, на Театральной площади, состоялся бесплатный сольный концерт Филиппа Киркорова. Небольшой город-курорт до и после концерта стоял в пробках похуже московских - так народ хотел увидеть бывшего мужа Пугачевой!

Хотя я не являюсь поклонником таланта этого певца, но его выступление тогда просто поразило. Киркоров без перерыва, без устали и, судя по всему, почти не используя фонограмму, молотил на протяжении трех с половиной часов! Люди, хорошо знающие артиста, говорили о его невероятной работоспособности, однако мне это было как-то параллельно, но тогда в Анапе я просто обалдел!..

Конечно, в Москве нормальный человек вряд ли пойдет на концерт Киркорова, причем даже за бесплатно, ну а в Анапе... Дело было вечером, делать было нечего, а купаться - холодно, я решил пройтись по городку, смотрю - Киркоров запел...

Помню, во время того концерта он часто признавался в любви... нет, не к Пугачевой или Галкину с Басковым, а к тогдашнему мэру Анапы - Татьяне Ивановне Евсиковой, благодарил ее, понимаешь, за бескорыстную помощь в организации этого мероприятия. Ну да, концерт и правда был впечатляющим, а после него состоялся грандиозный, во все анапское небо, салют.

«А что я буду с этого иметь?»

Но залпы тогда отгремели, многочисленные зрители постепенно разошлись, машины разъехались по кубанским и даже ростовским станицам, сезон закрылся, город опустел, и только каша из водорослей так и осталась болтаться в прибрежных водах городского пляжа.

Местные жители часто рассказывают про Татьяну Евсикову такую историю. В Анапу приехала делегация из Японии, и ее члены, узнав об обстановке на пляже, сказали главе города-курорта, что могут запустить туда специального моллюска, который сожрет эти водоросли и их не останется и в помине.

«А какой здесь мой интерес?» - спросила Татьяна Ивановна. Деликатные японцы не поняли: «Что, простите?» Тогдашний мэр Анапы, по словам источника, упростила вопрос к японским товарищам: «А что лично я буду с этого иметь?» Тут представители страны Восходящего солнца как-то замялись, тема была закрыта, а спасительные моллюски так и остались в Японии.

Зато Татьяне Евсиковой есть что вспомнить - ей признавался в любви сам Киркоров. Да и правда, не моллюсков же ей вспоминать! Но вот многочисленные отдыхающие...

Они ведь скоро толпами начнут прибывать в этот бюджетный город-курорт и, возможно, будут пенять руководству Анапы, когда всем телом ощутят себя в каше из водорослей, а то и лишний раз вспомнят тихим, добрым словом бывшую градоначальницу Татьяну Ивановну Евсикову, а она - Киркорова! Такая вот каша.

Крокодиловая ферма - адово место

И последнее. В Анапе есть давнее адово место - Крокодиловая ферма. Бедных животных содержат там в жутких условиях, и, похоже, лишний раз не утруждают себя не то, что покормить их, а хотя бы дать в жару воды.

Более того, ходят упорные разговоры (я сам прошлой осенью слышал от многих местных жителей), что хозяева этого адова заведения нанимают людей, которые по всему городу ловят бездомных животных, собак, а особенно кошек, которых в конце сезона становится особенно много, и отдают их на прокорм крокодилам.

Например, в соцсетях прошлой осенью местные жители предупреждали, что какой-то неприятный тип с мешком ходит в районе Ореховой рощи и ловит котят...

В Анапу приезжают со всего бывшего СССР

Местные говорят, что Евсикова продала всю Анапу, и местные же говорят, что Поляков начал что-то делать. Последнее - видно: легким росчерком пера отправить разрекламированное гламурное нечто в даль голубую - это дорогого стоит!

Вот еще бы начать реально привлекать виновных за жестокое обращение с животными, которое особенно процветает во время курортного сезона, было бы совсем хорошо. Ведь они позорят Анапу, этот милый, тихий город-курорт, в который летом съезжаются простые люди, семьи, женщины, дети практически со всего бывшего СССР. Однако это уже вопрос к правоохранителям. От гламура отбились - теперь к местным реалиям.

Ну а Киркоров в Анапе наверняка еще споет. Нечто глубокое и жизнеутверждающее - и про шпагат, и про Евсикову, а может, и про остальных моллюсков...

Александр САРГИН