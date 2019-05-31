Генпрокурор РФ Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме заявил, что катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли.

О неизбежном - заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России, генерал-майор запаса Магомед ТОЛБОЕВ:

«Большие взятки решают всё»

- Я сам неоднократно обращался к Юрию Яковлевичу Чайке по поводу катастрофического состоянии гражданской авиации и ее полного исчезновения на территории нашей страны. Но прокуратура с этим, видимо, не справляется, потому что в гражданской авиации, начиная с огромных авиакомпаний и заканчивая местными авиалиниями очень большие взятки решают буквально всё. Там всё держится именно на взятках.

«Заранее подготовленное убийство людей»

Так что мой прогноз очень неутешительный: у нас и дальше будут авиакатастрофы, и никуда мы от них не денемся. Ведь система давно запущена, и все эти неподготовленные ребята, которые приходят из Ульяновского или Санкт-Петебургского училищ, уже рассосались по всей стране и сразу становятся вторыми пилотами пассажирских лайнеров. Но ведь это просто недопустимо, это же заранее подготовленное убийство людей!