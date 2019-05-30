«Летчики, которые ничего не умеют, продолжают возить пассажиров!»

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме сообщил, что из-за нарушений правил прохождения подготовки с 2017 года от полетов были отстранены 550 пилотов.

О том, кому мы доверяем свои жизни, размышляет заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России, генерал-майор запаса Магомед ТОЛБОЕВ:

«Черные списки»

- Что касается подготовки пилотов, которая у нас давно хромает на обе ноги, то я несколько лет назад говорил об этом на «круглом столе», когда министром транспорта был еще Левитин и там присутствовал руководитель Росавиации Нерадько. Тогда я предложил составить специальные «списки»...

«Зеленые списки» - это ребята, имеющие хорошую профессиональную подготовку, «синие» - менее подготовленные, «красные» - это уже совсем, как говорится, на подходе, почти непрофессионалы, ну а «черные» - это которые вообще ничего не умеют. Так вот сейчас те летчики, которые вообще ничего не умеют, и продолжают возить пассажиров!

Неужели трудно было это сделать, создать такие списки, ведь у вас в руках училища, управление по выдаче сертификатов для летчиков, то есть абсолютно всё?! Почему вы это допускаете?

«На совести пилотов»

Эти вопросы генеральный прокурор должен был задать именно Нерадько. Более того, его нужно было вызвать в прокуратуру и напомнить про те шесть тяжелейших катастроф, которые у нас произошли! Ярославль, Ростов-на-Дону, Подмосковье, Казань, Ростов, Сочи...

А ведь всё это на совести пилотов, которые прошли подготовку на территории России и которым свидетельства летчиков дала Росавиация, тот же товарищ Нерадько! Он и должен отвечать перед прокурором, но почему прокурор его не вызывает?