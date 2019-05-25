«Не имеет значения, будет Ляшко в вышиванке или в строгом костюме»

Как известно, депутат Верховной рады Олег Ляшко надел все чистое (особенно и обязательно - вышиванку) и начал сбор подписей против роспуска того места, где он сейчас и обитает. Над вопросом - ну что же ты, Ляшко, - размышляют...

Сергей Михеев, политолог:

«Он станет пустым местом»

- Почему Ляшко занялся сбором подписей против роспуска Верховной рады? Тут же все очень просто...

Ему очень хочется остаться в парламенте, но последние соцопросы ясно показывают, что если бы выборы состоялись завтра или послезавтра, то его Радикальная партия просто не попала бы туда.

А если его партия не проходит в Раду, то куда пойдет Ляшко? О нем очень быстро забудут, и он станет пустым местом.

И, конечно не имеет никакого значения, будет ли он проводить сбор подписей в вышиванке или в строгом костюме...

"Ляшко надо помнить о судьбе украинских карателей..."

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования:

«Пусть собирает»

- Что касается того, что лидер Радикальной партаа Олег Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады, то он же всегда был эпатажным политиком и собственно на эпатаже и зарабатывал себе политический рейтинг. Так что пусть собирает...